È la visione più gradita dai piloti al comando di una gara. La bandiera a scacchi segna la conclusione della contesa e la fine di speranze e sofferenze dei protagonisti in pista. A volte però lo sbandieratore colpisce più del simbolo. Personalità del mondo dello spettacolo, sportivi e addirittura top driver: sono davvero molti i vip che hanno avuto l’onore di sancire il termine di un Gran Premio di Formula 1. Anche se non sempre è filato tutto per il verso giusto…