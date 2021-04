Dal 2-2 della seconda giornata all’1-1 al Franchi i bianconeri sono spesso ricaduti nel medesimo inciampo: concedere agli avversari minutaggio, errori e reti per scarso mordente. E poi non sempre il recupero è riuscito…

Un tempo regalato alla Fiorentina, un’altra grande fatica sull’interpretazione della lunga distanza. La Juve anche al Franchi pecca di continuità per risultato e soprattutto prestazione, con il solito grande limite di regalare quasi un tempo agli avversari. Brutta tendenza, quest’ultima, che parte da lontano, già dall’inizio del cammino in questo campionato. Da Roma, seconda giornata, prima trasferta: con la squadra di Pirlo ancora in costruzione e Ronaldo a rimediare nella ripresa dopo un primo tempo di maggior dominio giallorosso: 2-2. Advertisements

RECIDIVA — Il brutto vizio si palesa più marcatamente nella trasferta successiva, a Crotone: Morata colpisce un palo e si vede annullare una rete per fuorigioco, ma pareggia comunque i conti dopo il vantaggio di Simy, la Juve però non riesce ad andare oltre il pari per la pochezza nei momenti in cui c’è da conquistare l’intera posta in palio. Lo spagnolo è il principale protagonista (in positivo) della prima parte di stagione ma ha poca fortuna anche nel match successivo con il Verona (altre rete annullata per fuorigioco), che costringe al pari la formazione di Pirlo poco concreta nel primo tempo. Pari in trasferta pure con Lazio e Benevento, con i bianconeri poco abili a sfruttare le occasioni e puniti dagli avversari. “Non abbiamo messo la voglia per fare risultato a tutti i costi” denuncia l’allenatore. Che a metà dicembre si accontenta del pari casalingo con l’Atalanta: Freuler nella ripresa azzera l’iniziale vantaggio di Chiesa e la squadra di Gasperini a tratti mette paura. Il blackout totale arriva con la Fiorentina nell’ultima gara del 2020: i viola di Prandelli passano allo Stadium per 3-0, la Juve va in vacanza tramortita, mentalmente e fisicamente stanca dopo diverse gare giocate tra campionato e coppe, consegnandosi con una prestazione inguardabile.

PASSO LENTO — Il nuovo anno non cambia le cose. Con l’Inter, a San Siro, Ronaldo illude in avvio (gol in fuorigioco), poi viene fuori tutta l’esperienza degli ex Conte e Vidal che chiudono la pratica già a inizio ripresa: da quel momento bianconeri in calo fino a spegnersi. Un po’ come col Napoli al Maradona: la Juve gioca meglio nel primo tempo, il Napoli trova la rete prima dell’intervallo e domina nella ripresa legittimando il successo. Da Gattuso a Inzaghi, Pirlo viene battuto da tutti gli ex compagni di club e Nazionale grazie un maggiore cinismo nei novanta minuti. Il Benevento allo Stadium regge in avvio la pressione della Juve, poi la punisce nel secondo tempo e torna a casa con un successo storico alzando il muro sul finale. É qui che i bianconeri si tirano fuori dalla corsa scudetto, è qui che si alimentano i dubbi maggiori sul progetto tecnico attuale: per l’atteggiamento piuttosto molle nell’unica vera serata in cui era possibile mettere ancora un po’ di pressione all’Inter.

Derby, errore e recupero — Nel derby col Torino arriva il pari con grande sofferenza nel secondo tempo, dopo un gravissimo svarione difensivo appena rientrati dagli spogliatoi. A Bergamo doccia fredda sul finale, ma anche qui poca roba dalle parti di Gollini per tutto il match: unico tiro nello specchio della porta al 76’, di Morata. Così al Franchi, contro la Fiorentina, questa volta guidata da Iachini, la musica è sempre la stessa: primo tempo regalato e ripresa troppo breve e poco agguerrita per andare oltre il pari. La Juve quest’anno ha conquistato il bottino pieno partendo dallo svantaggio iniziale solo due volte in casa, con Torino e Lazio: troppo poco per testimoniare un carattere da grande squadra.

