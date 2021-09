Non esistono vittorie con lo stesso sapore. Piuttosto ci sono successi che hanno un valore speciale perché si tratta del primo acuto. O anche trionfi unici perché valgono un record piuttosto che un titolo. E poi alcune gare sono indimenticabili dal momento che sanciscono il ritorno alla vittoria per chi è rimasto a secco per diverso tempo. Il digiuno di successi colpisce tutti, piloti e scuderie e può assumere proporzioni davvero considerevoli, come dimostrano tanti esempi nella storia della Formula 1.