Non è stato amore a prima vista tra Massimiliano Allegri e il mondo bianconero. Tutt’altro. Ma il tecnico livornese è andato sempre oltre: guadagnandosi il rispetto della piazza sul campo e curando i rapporti; badando al sodo e dunque ai risultati, che alla fine lo hanno reso uno dei tecnici più vincenti della storia della Juventus. La sua seconda accoglienza impressiona di fronte alla sua prima volta e rafforza quel colpo di fulmine che Andrea Agnelli in persona aveva percepito in tempi non sospetti.