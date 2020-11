ROMA – Gli Europei di calcio 2020, posticipati alla prossima estate, ad oggi sono confermati col formato che vedrebbe la manifestazione disputarsi in 12 città (Roma, Baku, Copenaghen, Monaco di Baviera, Londra, Dublino, Amsterdam, Bucarest, San Pietroburgo, Glasgow, Bilbao e Budapest) ma dall’Inghilterra spunta un Piano B. Il Daily Mail riporta che il Regno Unito potrebbe ospitare il torneo continentale qualora l’emergenza coronavirus non permettesse

federazione calcistica inglese)

di poterlo svolgere in sicurezza. La FA (non ha voluto commentare ma, come riporta il quotidiano britannico, fonti all’interno dellain Svizzera confermano che i colloqui sono in corso.

