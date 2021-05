Il debutto di Audi alla Dakar 2022 potrebbe avvenire con tre veicoli ibridi, e non uno solo come si pensava all’inizio: e i piloti dovrebbero essere Carlos Sainz, Stephan Peterhansel e Mattias Ekstrom

Dell’equazione facevano parte Audi, X Raid, Sven Quandt e Carlos Sainz. Variabili e incognite, come in matematica. Un po’ meno incognite, ora, grazie a qualche fuga di notizie. Carlos Sainz, probabilmente, sarà al volante dell’elettrica Audi alla prossima Dakar 2022. Il probabilmente è d’obbligo perché lo stesso pilota ha chiesto di aspettare, e di non fargli dire cose che, per rispetto, ancora non può svelare. Al termine dell’Andalucia Rally, Audi darà l’annuncio ufficiale, fra due o tre settimane al massimo, prima del debutto del prototipo a zero emissioni, che avverrà al Festival della velocità di Goodwood — nel 2019 Audi aveva scelto sempre questo evento per presentare la nuova R8 LMS GT2 – e svelerà anche i nomi dei piloti che porteranno la nuova vettura alla Dakar il prossimo gennaio. Advertisements

grandi nomi audi — I piloti, al plurale, perché se inizialmente si attendeva un solo prototipo, ora l’avanzato stato di sviluppo del mezzo, pronto già per cominciare i test in pista a fine giugno, lascia ben sperare per la costruzione di altre due vetture. Audi dunque, nel futuro di Carlos Sainz che a degli amici ha detto “ho diverse possibilità di correre la Dakar 2022 con una nuova marca ma ne potrò parlare solo fra qualche settimana”. Ma non solo. Audi si affaccia anche al futuro di Stephane Peterhansel – altro grande collaudatore, oltre che vincitore di 14 Dakar – e di Mattias Ekström , uomo Audi e campione STCC, due volte nel DTM e una nel RallyCross. A esclusione di Peterhansel gli altri due hanno anche competenza nel settore dell’elettrico visto che partecipano entrambi alla Extreme E: Sainz con la Acciona, Ekström con la Cupra. E guarda caso tutti e due sono in Andalucia, e tutti e due nelle fila del team di Sven Quandt che è anche il fondatore insieme ai suoi due figli, Thomas e Tobias, della Q Motorsport GmbH, responsabile insieme ad Audi Sport del progetto Dakar.

audi e il concetto innovativo — Il prototipo di Audi utilizza l’attuale motore MGU della Formula E ma ne verranno montati ben tre sulla vettura: uno sull’assale anteriore, uno sul posteriore e un terzo che serve in realtà per ricaricare la batteria ad alta tensione durante la guida. Si tratta di un motore che viene alimentato di continuo ricaricando in questo modo le batterie mentre è in marcia. Utilissima per la casa tedesca non solo l’esperienza della Formula E ma anche quella dei prototipi della Le Mans con l’e-tron quattro.

Fonte Gazzetta.it

