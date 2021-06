Tagliare per primo il traguardo regala sensazioni uniche a qualsiasi pilota. Anche chi è apparentemente più freddo e distaccato non può fare a meno di lasciarsi trasportare dall’emozione del momento. Le vittorie più belle e speciali meritano un festeggiamento altrettanto unico. Anche i fuoriclasse delle due e quattro ruote hanno una loro esultanza tipica. In alcuni casi, però, ricorrono all’emulazione di celebri gesti di altri sport. Dal bowling al golf, dal pugilato al biliardo: i piloti hanno scelto varie discipline per festeggiare un successo. L’ultimo caso è quello di Fabio Quartararo ad Assen.