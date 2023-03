È con il secondo posto assoluto che Giacomo Scattolon ha archiviato il Motors Rally Show svoltosi nel fine settimana a Castelletto di Branduzzo.

Sono state assecondate pienamente le aspettative del driver alfiere della scuderia Movisport, nonostante una foratura sulla PS3, costata il primo posto assoluto. Una gara che ha condiviso con Davide Fogato, chiamato all’estemporaneo ruolo di copilota. Al termine della prima giornata, la Volkswagen Polo Rally2 curata dal tema HK Racing aveva concluso in vetta alla classifica provvisoria, garantendo ottimi sensazioni e soddisfacenti riscontri cronometrici. Le sei prove speciali ripetute – per un totale di poco meno di sessanta chilometri – hanno consentito la ripresa degli automatismi della vettura equipaggiata con pneumatici Pirelli, in vista dell’apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally.

“Ritornare sulla Polo è stata una scelta vincente sotto tutti i punti di vista. Mi sono subito trovato molto bene sia con la macchina che con il team. Abbiamo tutte le carte in regola per poter riporre grandi ambizioni nella stagione agonistica di quest’anno. Viste le caratteristiche del circuito abbiamo scelto di utilizzare la gara di “casa” per poter effettuare dei test in previsione dell’inizio del campionato il prossimo weekend. Ovviamente le condizioni saranno totalmente diverse ma i primi chilometri mi sono serviti per ritrovare il giusto feeling che avevo maturato con la vettura durante la stagione 2021”.

Un successo che fa guardare all’imminente partenza del Campionato Italiano Assoluto Rally con la prima gara al Rally il Ciocco, in programma venerdì 10 e sabato 11 marzo in terra lucchese. Saranno cento i primi chilometri del Tricolore 2023, con partenza ritrovata nel cuore di Lucca. Alle note vi sarà Sauro Farnocchia, codriver di comprovata esperienza ed alla prima collaborazione con il pilota di Voghera.