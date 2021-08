RILANCIO

Il Cagliari, dunque, sistema la fascia sinistra con l’ingaggio di Henrique Dalbert. Il brasiliano, insieme a Lykogiannis, formerà la coppia di cursori mancini della formazione isolana ma il greco potrebbe anche abbassarsi nel terzetto difensivo e, in questo modo, Semplici potrà utilizzare entrambi. La carriera del laterale di Barra Mansa è stata costellata da alti e bassi. Nelle prime due stagioni in nerazzurro, ad esempio, non ha brillato (26 presenze, 1 rete e 1 assist). Di diverso avviso, invece, l’esperienza alla Fiorentina nel 2019/2020: 34 gare e ben 9 assist in tutte le competizioni per il brasiliano che non ha brillato, invece, nell’ultima annata disputata con il Rennes. Dalbert ha giocato relativamente poco tra campionato e Champions League: 18 presenze, per un totale di 700 minuti. Una carriera sull’ottovolante per il terzino mancino che alterna annate promettenti ad altre nefaste. Ha gamba e una discreta tecnica. Deve migliorare nella fase difensiva dove non eccelle, spesso si becca dei gialli inutili proprio per questa sua lacuna. Tuttavia, può riscattarsi e trovare la giusta dimensione nel Cagliari di Semplici che ha sempre valorizzato i quinti di centrocampo nel suo credo calcistico. Dalbert, quindi, può essere una valida opzione per completare la vostra difesa. Un sesto slot utile per sparigliare le carte. Se dovesse ripetere l’exploit di Firenze avreste tra le mani un buon portatore di bonus. Non spendete più del 2% su di lui (10 crediti su una base di 500) mentre lo consigliamo caldamente in leghe numerose, magari in coppia con Lykogiannis per evitare sorprese e imprevisti.