PARIGI (Francia) – La stampa francese riporta la positività al Coronavirus di Wissam Ben Yedder, attaccante del Monaco ieri sera (mercoledì 11 novembre) in campo 57′ nell’amichevole persa 2-0 dalla nazionale di Deschamps in casa con la Finlandia. L’ex Siviglia non avrebbe preso parte all’allenamento odierno, sarebbe stato immediatamente posto in isolamento e, con tutta probabilità, non sarà a disposizione del ct per le prossime sfide con il Portogallo di Cristiano Ronaldo e

con la Svezia di. A preoccupare la, però, qualora la notizia venisse confermata, sarebbero gli eventuali contatti avuti tra Ben Yedder ed Adrien Rabiot : il centrocampista prelevato a parametro zero dal Psg nell’estate del 2019, prima del forfait per un infortunio muscolare, era in ritiro con Les Bleus.

