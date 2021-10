La scelta di Honda di abbandonare la F1 a fine 2021 non ha lasciato indifferente la Red Bull. Così, se l’uscita di scena dei giapponesi proietta in una nuova dimensione il team anglo-austriaco che corona il sogno di diventare motorista (ricordate le polemiche con Renault dopo il 2014?) sfruttando la solida base della power unit attuale e il know-how accumulato in questi anni di collaborazione, l’addio non è privo di… malinconia. Il weekend del GP di Turchia sarebbe stato originariamente quello della gara di casa a Suzuka. Offre però l’occasione per un tributo ai compagni di viaggio: Verstappen e Perez saranno in pista con una livrea bianca opaca e rossa, un richiamo ai colori della bandiera del Giappone corredata da un “arigato” di ringraziamento. La veste della RB16B a Istanbul è però solo l’ultima di una lunga serie di livree “one-off”, ideate dai team per celebrare ricorrenze o per ragioni di marketing. Scopriamo insieme le più iconiche colorazioni speciali del passato.