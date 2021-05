Continua la rassegna dei migliori giovani squadra per squadra: quelli che potrebbero raccogliere qualche minuto da qui a fine campionato, far parte della rosa nella prossima stagione, oppure andare in prestito, sperando di tornare. Tocca al Milan, che due anni fa era finito in Primavera 2, lo scorso anno ha dominato il campionato, e quest’anno, lanciati tra i grandi Maldini e Colombo (ora a farsi le ossa alla Cremonese) sta facendo un campionato di metà classifica. Ma cominciando a schierare qualche 2003 di talento: l’anno prossimo si toglieranno parecchie soddisfazioni. Due criteri: abbiamo considerato solo i nati dal primo gennaio 2001, ovvero quelli che giocano o potrebbero ancora giocare in Primavera, e non abbiamo considerato quelli già andati a giocare altrove.

