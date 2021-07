Buona la prima all’Olimpico di Roma. Nella notte di apertura di Euro 2020, l’11 giugno 2021, l’Italia ci mette un tempo a sbloccarsi contro la Turchia, ma una volta rotto l’argine esonda. Al 53’, subito dopo la migliore occasione dei turchi salvata da Donnarumma, su palla messa in mezzo da Berardi ecco l’autogol beffardo dello juventino Demiral. Al 66’ tiro di Spinazzola, respinta di Cakir e Immobile pronto a ribadire in rete il 2-0. C’è tempo nel finale anche per il tiro a giro di Insigne a suggellare il 3-0 azzurro per aprire col botto l’Europeo.