NAPOLI – " Tutto sommato sono soddisfatto, soprattutto per ottime letture difensive". Lo ha dichiarato Maurizio D'Angelo , vice dello squalificato Inzaghi sulla panchina del Benevento , dopo la gara con il Napoli : "Non mi sembra che il nostro portiere Montipò abbia dovuto fare interventi importanti. Il mister ha voluto dare continuità alle ultime prestazione, per questo sono stati confermati Barba e Tuia . Schiattarella non era al top, era in preventivo che Lapadula ? Ha un problema alla caviglia, domani faremo il punto con lo staff medico. Gaich ? Deve trovare la miglior condizione, ma ha fatto vedere cose interessanti: presena in area, fa reparto e si muove bene. Sta a noi velocizzarne l'adattamento. Letizia ? Averlo di nuovo è un'ottima notizia. Foulon ? Sta completando la propria maturazione, sta rispondendo bene su quello che gli chiediamo. Ci può stare qualche errore nel percorso, va messo in preventivo".

Meno lucidi in fase offensiva

“Benevento meno propositivo? Oggi abbiamo faticato a innescare i nostri giocatori di qualità. Li tenevamo alti con Viola e Ionita che dovevano allungare la squadra. Nelle ultime partite siamo stati meno propositivi, ma creiamo sempre le nostre occasioni. Non avere Schiattarella al top è un problema, ma lo ringraziamo perchè ha fatto di tutto per esserci almeno un tempo. Siamo stati meno lucidi in fase offensiva, ma avevamo preparato le cose in maniera diversa. Ora Verona e Spezia: ancora una volta dovremo cambiare la difesa. Barba è stato ammonito ed era diffidato, ma il quel ruolo possiamo dormire sonni tranquilli. Sarà un vantaggio tornare in campo subito, ci sarà per tutti occasione di mettersi in mostra”.