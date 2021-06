Sarà Allegri bis per molti, non per tutti. Nella nuova Juve che sta per nascere alcuni giocatori non hanno mai giocato con il tecnico livornese. “Sarò felice di lavorare con lui”, ammette dal ritiro della Nazionale azzurra Federico Chiesa, uno dei volti nuovi per Max. Il numero ventidue della Juventus potrebbe anche tornare a giocare sulla destra, suo lato preferito, in caso di tridente. Si vedrà.