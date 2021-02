Danilo: “Roma da Scudetto”

Sulle sue iniziative per aiutare i bambini brasiliani: “Cerchiamo di aiutare i bambini che non hanno la possibilità, a svolgere anche delle attività al di fuori dell’orario scolastico. In questo modo non stanno in giro per strada, cercando quelle cose che non fanno bene. Quando fai qualcosa di buono per la gente ti senti anche contento e felice ed è quello che cerco di fare per il mio popolo“. Sulla Roma, prossimo avversario della Juve: “Secondo me è una delle squadre più forti in Italia, hanno un buon allenatore e dei giocatori di qualità. Quindi sì, possono vincere lo scudetto“. Infine, il bianconero ha parlato del suo ruolo in questa Juventus, del momento della squadra e del lavoro svolto con Pirlo. “Sono un difensore, ma mi piace partecipare di più alla costruzione del gioco per far uscire la palla pulita per il centrocampo e per i giocatori che giocano più avanti. Non so quale ruolo mi piace di più, posso solo dire che voglio partecipare alla fase di costruzione“.