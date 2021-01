TORINO – Edgar Davids è pronto a sbarcare in Portogallo, ma come allenatore. L’ex centrocampista di Ajax, Milan, Juventus e Nazionale olandese, secondo quanto riferisce ‘A Bola’, nelle prossime ore, firmerà un contratto con l’Olhanense, una formazione della III Categoria lusitana, equivalente della serie C italiana. Davids è reduce dall’esperienza in qualità di vice dell’allenatore Andries Jonker, al Telstar, squadra di II Divisione olandese.