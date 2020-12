DAVOS – Atleti russi che dettano legge sulla pista svizzera di Davos. La 15km skating ha visto le prime quattro posizioni occupate dagli atleti del Cremlino con Alexander Bolshunov che porta a casa la gara con il tempo di 32’46″4, lasciandosi alle spalle per 32″2 i compagni di squadra Andrey Melnichenko e per 39″5 Artem Maltsev. Quarto un altro russo, Ivan Yakimushkin. Quinto in clasifica l’italiano Francesco De Advertisements , staccato di 49″8 dal vincitore e di 10 secondi dal podio. Buona prestazione per l’azzurro che è riuscito sin dall’inizio a tenere il ritmo dei migliori, ruscendo a finire dietro al gruppo russo. Bene anche Giandomenico Salvadori, diciottesimo a 1’27″0, mentre e’ 26/o e a punti Davide Graz, a 1’39″0. Anche Stefano Gardener fa un paio di punti con il 29esimo posto a 1’41″4. Simone Dapra’ e’ 43esimo.