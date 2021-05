Tra Dayane Mello e Mario Balotelli c’è un legame particolare. La modella, in precedenti interviste, ha sempre tenuto una posizione vaga sull’aspetto sentimentale. Mario ha sempre respinto i gossip con fermezza, parlando di lei come di un’amica. E ora la concorrente del GF Vip potrebbe aver trovato l’amore: “Cerco un uomo che si prenda cura di me. È Andrea (imprenditore di Caserta)? Devo scoprirlo. Il futuro non lo conosco. Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta ma se fosse così sarei felice. Però non andrò mai più di corsa e non sbatterò più la testa come in passato”.

