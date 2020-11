La settima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 7 novembre alle 20:45 con il match tra Parma e Fiorentina.

Pre partita, in diretta dallo Stadio “Ennio Tardini” di Parma con Giulia Mizzoni e Massimo Donati.

Telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Gobbi

Dal campo: Federica Zille

Domenica 8 novembre

Alle 12:30 quasi dodici mesi dopo, torna l’adrenalina con l’attesissimo lunch match tra la Lazio

di Inzaghi e ladi Pirlo.

Pre partita, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma con Diletta Leotta e Federico Balzaretti.

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin

Dal campo: Davide Bernardi

Alle 15:00 appuntamento con l’appassionante sfida tra Genoa e Roma.

Pre partita, in diretta dallo Stadio Marassi di Genova con Edoardo Testoni.

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Roberto Cravero

Dal campo: Marco Russo

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite della settima giornata della Serie BKT.

Venerdì 6 novembre

Appuntamento alle 21:00 con l’anticipo SPAL – Salernitana, live dallo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara per il match tra la squadra di Pasquale Marino che ha trovato in casa il suo primo successo stagionale e una Salernitana agguerrita.

Telecronaca: Riccardo Mancini e Stefan Schwoch

Dal campo: Claudio Gimbene

Sabato 7 novembre

Appuntamento alle 14:00 con il match Monza – Frosinone. Il Monza, che giocherà in casa, punta a ottenere i 3 punti fondamentali contro il Frosinone, nonostante un avvio di campionato che non è andato secondo le aspettative.

Telecronaca: Dario Mastroianni

Dal campo: Tommaso Turci

Domenica 8 novembre

Alle 21:00 da non perdere il match adrenalinico da Chiavari tra Virtus Entella – Lecce, riusciranno i padroni di casa a raggiungere il primo successo casalingo?

Telecronaca: Dario Mastroianni e Alessandro Budel

Dal campo: Giulia Lorenzini



Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà alcune delle migliori competizioni straniere, spiccano:

LIGA

Sabato 7 novembre alle ore 16:15 torna LaLiga con il match Barcellona – Betis: dopo l’ultima sfida tra le due squadre che ha visto il successo del Barcellona, ora i blaugrana tornano in campo contro un Betis insidioso.

Telecronaca: Stefano Borghi

Alle ore 21:00 l’imperdibile match dell’Atlético Madrid contro il Cadice. Riuscirà il Cadice a infastidire la squadra di Simeone?

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Domenica 8 novembre alle ore 16:15 scende in campo il Real Sociedad contro il Granada. Con una vittoria il Granada potrebbe raggiungere l’attuale capolista Real Sociedad. I baschi, però, sono in uno strepitoso momento di forma: quattro vittorie consecutive in campionato.

Telecronaca: Stefano Borghi

LIGUE 1

Appuntamento sabato 7 novembre alle ore 21:00 con il match tra PSG e Rennes, sfida ad alta classifica nel campionato francese.

Telecronaca: Alberto Santi

