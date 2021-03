NAPOLI – Ancora incertezza per il recupero di Juve-Napoli, incontro non disputato il 4 ottobre scorso per il mancato arrivo della formazione partenopea, fermata in città dalla Asl di Napoli a causa dei casi di Coronavirus di Elmas e Zielinski. Con l’eliminazione della formazione di Gattuso dall’Europa League, si stava andando verso la data del 17 marzo per giocare la gara, ma il presidente del Napoli Aurelio Advertisements , secondo quanto scrive “Il Mattino”, preferirebbe giocare successivamente. In quella settimana infatti il Napoli sarà atteso da altre due trasferte: il 14 marzo in casa del Milan e il 21 contro la Roma. Allo stato attuale però, finché la Juventus sarà impegnata in Champions, quella del 17 marzo è l’unica data libera per recuperare la partita prima della fine della stagione. A questo punto si potrebbe aspettare il ritorno della sfida europea della Juve con il Porto, il 9 marzo, prima di fissare la data esatta del recupero tra i bianconeri e il Napoli.