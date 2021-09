Contro i rossoneri dovrebbe rientrare Chiellini, possibile anche l’impiego di tre centrali. Intanto l’olandese è stato impiegato sul centro-sinistra, che non è la sua posizione preferita

Matthijs de Ligt vive uno dei momenti più intensi della sua avventura alla Juventus. Dopo aver perso il posto in Nazionale – pur rimanendo in corsa – il centrale olandese è alle prese con le prime indicazioni di Max Allegri. La concorrenza con Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini tiene alto il livello di attenzione, le richieste del tecnico al momento sembrano andare nella direzione di una linea difensiva a tre in fase d’impostazione.

FALSO MANCINO — La prima grande differenza rispetto al recente passato riguarda la posizione del calciatore. Ragionando sullo scivolamento a tre, Bonucci è tornato sul centrodestra della difesa, così da rimanere centrale in fase di possesso. De Ligt, che al suo arrivo aveva trovato un compromesso con Leo (il quale aveva accettato di operare sulla zona di centrosinistra in presenza dell’olandese), finisce così a occupare il settore difensivo sinistro, un po’ a fatica avendo sempre agito sul lato opposto e non essendo mancino. Un’opportunità di crescita lontano dalla comfort zone, insomma.

VERSO IL MILAN — Dopo l’esclusione dagli undici titolari a Napoli (poi impiegato negli ultimi trenta minuti), Matthijs è stato tra i protagonisti della buonissima prestazione di Malmö e ora cerca conferme col Milan. Sempre che sia dello stesso avviso Allegri, che potrebbe far spazio a Chiellini a discapito di un altro centrale così da tenere un marcatore di esperienza su Giroud (in assenza di Ibrahimovic). Difficile (non impossibile) immaginare fuori Bonucci, in buona forma nelle ultime settimane. E stando all’allenamento svolto a porte aperte alla Continassa, nessun campanello sulla possibile esclusione di De Ligt. Ma tutto passerà dal suo avvicinamento al match, che dovrà essere perfetto. In una zona di campo che non lo favorisce di certo.

Fonte Gazzetta.it