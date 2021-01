Juve-Udinese, incrocio da 10 tra Dybala e De Paul

Sondaggi, quelli sì, saranno arrivati in abbondanza per il fantasista classe ’94 legato all’Udinese fino al 30 giugno 2024 e che i friulani ingaggiarono nell’estate 2016 dal Valencia a un costo irrisorio: 3 milioni per un cartellino che ad oggi costa almeno dieci volte di più. È comunque probabile che quella in corso sia l’ultima stagione di De Paul all’Udinese. Lui che in bianconero ha talmente affinato le sue qualità, anche nella conduzione palla al piede, da essere ormai pronto al salto in una big. L’hanno monitorato sia le milanesi sia i russi dello Zenit (soprattutto in coda all’ultimo mercato estivo-autunnale) e in vista di giugno altri club esteri penseranno a come lusingare l’Udinese e l’agente di De Paul a suon di milioni, possibilmente pagabili in più tranche. Già, perché la crisi causata dalla pandemia di Coronavirus renderà necessario un investimento a rete. Prestito con obbligo di riscatto: è questa la proposta che prevedibilmente sarà presentata al club friulano. Dal Covid, ad ora, non si scappa.