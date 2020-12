cinque di campionato), ha fatto volare il Lione in vetta alla Ligue 1 e dopo la vittoria in casa dei campioni in carica la squadra di Garcia può sognare.

PARIGI (FRANCIA) – Il Lione batte il Psg 1-0 al Parco dei Principi, supera la formazione di Tuchel e vola in vetta alla Ligue 1 insieme al Lille. 29 i punti conquistati dalla formazione dell’ex Roma Garcia , frutto di ben otto vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, quella all’esordio per 2-1 contro il Montpellier in casa. Una striscia di 13 risultati utili consecutivi (cinque vittorie nelle ultime

Garcia loda De Sciglio

Il tecnico ex Roma, nel dopo partita ha speso parole al miele nei confronti di Mattia De Sciglio, arrivato in prestito dalla Juve a ottobre. Il terzino classe ’92 fin qui ha collezionato sei presenze in campionato con la maglia del Lione e nel match contro Neymar e compagni è entrato a 25 minuti dalla fine al posto di Dubois. Garcia, nel postpartita, ha espresso grande soddisfazione per il suo arrivo al club francese: “Sono molto soddisfatto di De Sciglio. Ha giocato molto bene nell’ultima gara contro il Metz. Sapevo che con il giallo di Leo Dubois sarebbe entrato presto in gioco, avendo a che fare principalmente con Mbappé, per coprire lui. Mattia è entrato in partita alla grande. Prenderlo è stata un’ottima scelta. Il suo grande punto di forza è che può giocare sia a sinistra che a destra. Potrebbe fare pure il centrale se fosse necessario. È un giocatore polivalente, che ci permette di raggiungere un livello alto, quello che lui conosceva bene alla Juve e al Milan”.