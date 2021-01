REGGIO EMILIA – “È arrivata la vittoria e anche la prestazione, perché abbiamo giocato bene. Abbiamo trovato di fronte un Genoa rintanato in difesa ma sono contento, perché abbiamo voluto vincere a tutti i costi”. Lo ha dichiarato Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, dopo la gara con il Genoa: “Lo spirito è stato quello giusto, con cattiveria e “ignoranza” calcistica, tutto quello che deve avere il Sassuolo. Advertisements Milan, con l’Inter e con l’Atalanta, il campo ha detto che meritiamo di esserci, di certo non diventiamo rossi se stiamo lì. Ero pronto a un certo punto a mettere la difesa a 5. Stavo preparandomi quando il Genoa ha pareggiato. Allora ho fatto scaldare velocemente Raspadori per mettere due punte: lui, con Defrel, per forzare un po’ di più. Raspadori è un bravo ragazzo. Sarebbe ancora più forte se avesse avuto un’infanzia più difficile, è troppo un bravo ragazzo. Deve togliersi un po’ di timidezza se vuol mantenere fede alle sue qualità” .