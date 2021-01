SASSUOLO – Roberto De Zerbi , in conferenza stampa, ha presentato la prima gara del 2021 del suo Sassuolo . Un anno che comincerà in casa di una delle squadre più difficili da affrontare come l’ Atalanta di Gian Piero Gasperini : “ Arrivare tra le prime 7 vorrebbe dire andare oltre quello che dice la ‘carta”, cioè che 7 squadre sono più forti del Sassuolo. Ma a noi non interessa, vogliamo solo cercare di Advertisements avanti , anche se non so dove: ce lo dirà il campo che è il giudice, ma a fine campionato non ci devono essere rimpianti “. Parola di Roberto De Zerbi , tecnico del Sassuolo , alla vigilia della gara con l’ Atalanta che aprirà il 2021 neroverde. “Noi quarti? Il campo non regala nulla e se dice che siamo quarti vuol dire che lo abbiamo meritato. Abbiamo avuto fuori Boga , Caputo , Djuricic e Magnanelli , tutti calciatori determinanti e c’è spazio per far meglio”.

Sulla tradizione negativa contro i bergamaschi negli ultimi confronti: “Non bisogna ricordare solo lo storico contro di noi, negli anni hanno fatto male un po’ a tutti. Basta pensare al percorso che hanno fatto in Champions League per avere idea di quanto sono forti. Ma noi andiamo a Bergamo per giocare la nostra gara, non per fare una passeggiata. È una squadra completa che storia, pubblico e società, l’Atalanta non è più una provinciale ma una grande del campionato. Spiace per le porte chiuse, hanno un seguito grandissimo: è bello giocare lì di avversario (De Zerbi è tifosissimo del Brescia, ndr), lo stadio pieno è uno stimolo grande. Noi però abbiamo voglia di far risultato, anche se l’Atalanta vale Juve, Milan, Napoli e Roma e questo spiega il livello di difficoltà della gara”. Per De Zerbi, contro gli orobici, non sarà “uno scontro per l’alta classifica, ma solo una gara dove giocar bene e prendersi delle soddisfazioni. Oggi anche non è decisivo niente“. La chiosa è sul mercato: “Se siamo tutti apposto non serve nulla, ma se vale la pena far qualcosa in più per la posizione in cui siamo… non credo tutti gli anni si possa vedere a Natale un Sassuolo quarto“.