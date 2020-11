“Fossi in lui guarderei più un club come il Wolverhampton, dove ci sono tanti portoghesi. Chiunque lo prenda si ritroverà un grande campione, un ottimo leader e ne beneficerà a livello di immagine. Non sarà più quello del Manchester United, ma quel paragone ci sarà sempre. Così come per Gareth Bale che è tornato al Tottenham. Rimane un talento straordinario anche a 35 anni. Fisicamente è una bestia e la Advertisements Sono le parole del capitano del Watford, il giamaicano Troy Deeney, che “sponsorizza” un arrivo di Cristiano Ronaldo in Premier. Non però nel suo club, bensì nel team di Nuno Espirito Santo, dal forte ascendente lusitano. Nella rosa dei nero-arancio, è infatti presente una numerosa “colonia” portoghese, a partire proprio dall’allenatore: Pedro Neto, Ruben Neves, Podence, Rui Patricio, Fabio Silva, Vitinha, Semedo, Moutinho e Vinagre potrebbero far sentire il campione di Madeira quasi a casa.

Deeney: “I Wolves hanno un gran progetto”

“Sta creando qualcosa d’importante e lotteranno per i primi sei posti nei prossimi due anni. C’è un legame forte e positivo con il Portogallo e Ronaldo è il giocatore da prendere se vuoi fare il salto di qualità.Se fosse disponibile sarei sorpreso se una delle prime dieci squadre inglesi non provasse a prenderlo. Se andasse in America ai Los Angeles Galaxy, sarebbe un po’ strano“.

Fonte tuttosport.com

