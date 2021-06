L’Italia ha vinto ieri sera la seconda partita del suo girone all’Europeo, imponendosi per 3-0 contro la Svizzera, dopo aver liquidato nella prima sfida la Turchia con lo stesso risultato. Gli azzurri sono già qualificati agli ottavi di finale, e la partita di domenica con il Galles servirà per tentare di passare come prima del girone, con un pareggio che basterebbe agli azzurri per rimanere in testa.

Dopo la partita l’ex giocatore e capitano della Juventus Alessandro Del Piero, ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport, esaltando il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli, autore ieri sera di una doppietta: “Il gol di Locatelli come il mio nel 2006? Nella corsa sicuramente sì. Ma prima è stato molto più bravo di me. Ha fatto un’apertura a livello tecnico difficile. Ma averla anche vista prima… è stato davvero molto bravo. Quando fai dei gesti così sei invasato. Quindi automaticamente vai a trovare, quasi in maniera naturale e istintiva nell’area il tuo spazio. E tutte le cose si incastrano nel modo migliore, compreso il dribbling ritardato e il cross del suo amico Berardi. Ciro Immobile, che di solito è più verso il primo palo, e decide di stare più distante. E poi appunto ti trovi questa palla. La cosa bella è che quasi ride perché dice ‘non ci voglio credere’. Già rideva quando arrivava la palla. Ma davvero, nel complesso è stata una grande azione”.

Della prestazione di Locatelli ha parlato anche Claudio Marchisio: “Grande Nazionale e grande merito dell’Italia, che si è presentata sin dall’inizio con due grandissimi risultati e con un peso specifico enorme. Sottolineo la prestazione di Di Lorenzo. È una sensazione stupenda avere i tifosi allo stadio, bellissimo vivere anche questa atmosfera. Locatelli? Migliore in campo, prendo ad esempio come ha iniziato l’azione dell’1-0. Grande merito a lui. Verratti può guarire con calma. Vanno fatti i complimenti a De Zerbi per la crescita di Locatelli. Dopo il Milan aveva preso una strada in discesa e Sassuolo lo ha riportato ad alti livelli, sta facendo un percorso importante”.

