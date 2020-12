SOLDA – La stagione di Nicol Delago è finita. La finanziera della Val Gardena comincia a pensare alla prossima in seguito a una caduta sulle piste di Solda durante un allenamento. L’atleta delle Fiamme Gialle è stata sottoposta agli esami medici che hanno evidenziato la rottura del tendine d’Achille della gamba sinistra. In queste ore, Delago sta per essere sottoposta ad intervento chirurgico presso l’ospedale di Ortisei. Per

la discesista azzurra la stagione agonistica è già conclusa.