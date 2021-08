Apoteosi

Lui non nasconde stupore e euforia: “Non mi aspettavo tutta questa gente! È incredibile trovare qui la mia famiglia e gli amici. La mia mamma poi… a lei devo tantissimo, ha sempre creduto in me. Senza non avrei fatto quello che ho fatto. Le medaglie? Devo ancora realizzare, lo farò nei prossimi giorni. Il 23 settembre porterò la bandiera da Mattarella, sono emozioni continue, neanche nei miei migliori sogni potevo immaginare qualcosa di simile. Però resto sempre lo stesso ragazzo che è partito per Tokyo, ho solo un peso in più sulle spalle e al collo, ma vi garantisco che resterò con i piedi per terra, focalizzato unicamente sulle prossime gare. L’asticella ora si alza, ma io non mi sono mai posto limiti, non inizierò proprio adesso”. Sulla gara individuale dice: “È il mio riscatto, questa medaglia mi ha portato sul tetto del mondo e con tutte le difficoltà che ho avuto è un risultato importante. Per arrivarci ho fatto tanti sacrifici, me la sono meritata. Adesso poi anche Bolt mi ha fatto i complimenti… Ha detto di aver ceduto a me la sua corona e mi fa piacere. Vedere il mio nome affiancato a quello dei miti che ammiravo, a cui cercavo di rubare i segreti, è incredibile”. E sulle ombre di doping arrivate dagli Usa dice: “Sono dovute a dei giornalisti che non capiscono questo sport, non mi toccano”.