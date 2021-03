Era andato in nazionale per le qualificazioni mondiali nonostante fosse fermo per infortunio, ma non è per quello che non ha mai giocato. Conclusa la finestra con la Turchia emerge la positività al Covid di Merih Demiral: il difensore della Juventus, 23 anni, sta bene, a parte qualche piccolo sintomo, e tornerà a Torino con un volo sanitario, probabilmente nella giornata di domani, per restare in isolamento in una camera d’albergo al J-Hotel. No comment per ora della Juventus visto che il giocatore non è con il club al momento. Sarebbe positivo da circa una settimana: a questo punto salterà il derby con il Torino e anche il recupero col Napoli di mercoledì prossimo, stando ai tempi minimi per la negativizzazione.

