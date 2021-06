Sembrava tutto scritto, invece è accaduto l’inaspettato. Lucas di Grassi vince gara 1 del Gran Premio del Messico dopo aver tagliato il traguardo in seconda posizione, dietro a Pascal Wehrlein. Il pilota tedesco, dopo aver condotto dal primo all’ultimo giro il GP, è stato penalizzato per una violazione tecnica che lo ha escluso dalla classifica finale. Dietro a di Grassi il compagni di squadra René Rast, che completa la doppietta Audi. Sul gradino più basso del podio lo svizzero Edoardo Mortara con la Venturi.

La gara

—

Ottima partenza per Pascal Wehrlein che scatta in testa al gruppo, mentre Oliver Rowland perde posizioni. Primo colpo di scena al nono giro, quando Robin Frijns ha urtato il connazionale Nyck de Vries in curva 11 nel tentativo di sorpasso, manovra che ha portato alla penalità di 10 secondi per il leader del campionato. Dopo uno scontro che ha coinvolto Vergne, Bird e Sims che ha reso necessario l’ingresso della safety car, si è accesa la lotta per il secondo posto, con Guenther sfilato prima da Mortara, poi da di Grassi. Quest’ultimo, autore del sorpasso decisivo sullo svizzero nell’ultimo minuto di gara. Colpo di scena dopo la bandiera a scacchi: dopo aver tagliato il traguardo in prima posizione, la comunicazione della penalità a Wehrlein, che consegna la vittoria a Lucas di Grassi davanti al compagno Rast che alla fine del GP aveva superato Mortara, al terzo posto.