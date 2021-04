“Per la Juve ora è utile guardare tanto verso il Milan secondo quanto verso l’Atalanta che sta un gradino più sotto. Insomma la Juve non ha ancora nessuna certezza, ma ha tutto per mettersi in sicurezza e arrivare alle spalle dell’Inter. Io ci credo, se saprà mantenere anche nelle prossime gare l’atteggiamento visto in campo contro il Napoli”: la ricetta è semplice, per uno che ha vinto tra le altre cose tre scudetti, una Coppa Italia e una Champions League: Angelo Di Livio.

