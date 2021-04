L’ex giocatore della Juventus Angelo Di Livio ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere Torino: “La Fiorentina non mi ha sorpreso: la vittoria di Verona ha dato forza. Mi aspettavo una Juve diversa, più cattiva e aggressiva, con più personalità. Manca fame. Ho visto una squadra bloccata, l’eurogol di Morata l’ha salvata. Più passa il tempo più va in confusione. Con la Fiorentina non sono bastate le urla di Buffon dalla panchina. Anche i leader stanno facendo fatica a dare una scossa. Approccio sbagliato una costante? È successo tante volte: con la Fiorentina all’andata, in casa del Crotone, contro il Benevento. Ora la Juve rischia, non può più sbagliare. Bisogna salvare il salvabile: chiudere tra le prime quattro e vincere la Coppa Italia. Arrivare quinti sarebbe un fallimento. Pirlo merita conferma? La Juve non può disputare un altro campionato e un’altra Champions così. Con Pirlo o senza Pirlo la mentalità deve cambiare”.