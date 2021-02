NAPOLI – Ai microfoni di Radio Marte, l’ex allenatore Gianni Di Marzio ha commentato l’imminente Napoli-Juve: “Le gare come questa sono le partite dell’anno, sono partite secche in cui può succedere di tutto e di più. Certo, alla luce del primo tempo con l’Atalanta sono spaventato: la prestazione è stata allucinante. I centrali erano scandalosi, Bakayoko camminava per il campo, Hysaj in confusione, Di Lorenzo non è più Advertisements quarta vince il suo personale Scudetto” .