Sorrento (Na) – Iscrizioni ‘digitali’ aperte per la Sorrento Positano che non si ferma, anzi diventa ancora più grande e la si potrà correre in tutto il mondo. Se i runner e i loro familiari non potranno raggiungere la costiera sorrentina a causa delle restrizioni sanitarie dovute al Covid19, sarà Sorrento e la sue tante bellezze ad andare dai runner di tutto il pianeta, ovunque si trovino, grazie alla nuova versione

denominata

PER TUTTI GLI SPORTIVI- Sia chiaro, questo evento è per tutti gli sportivi, anche per coloro che abitualmente magari giocano a calcio, pallavolo o altre discipline ma in queste settimane a causa delle restrizioni sanitarie non possono farlo. Correre, in forma individuale, è consentito, correre è libertà ed è la base per ogni attività fisica e per portare forte benessere a sé stessi.

EMOZIONI – In attesa degli abbracci, del pubblico che ci sostiene ai lati della strada, di una partenza di massa da migliaia di persone che speriamo si possa verificare nel 2021 gli sportivi non possono mollare il colpo. Oggi la tecnologia consente di poter correre in ogni luogo del pianeta ed essere comunque in sintonia e far parte di una grande manifestazione di carattere internazionale come la Sorrento Positano che si è svolta negli anni scorsi in forma classica. Anche quest’anno non mancheranno le emozioni, il sudore della corsa, il gusto della sfida, le gambe che bruciano per la fatica e il benessere scaturito dall’attività sportiva.

DIVIDI LA DISTANZA – Sorrento Positano Digital Runing Festival si potrà liberamente camminare o correre in ogni dove dal 6 al 31 dicembre, confermate le consuete distanze: ultramaratona da 54km, Panoramica 27km, Family Run 10km. Distanze più che raggiungibili per tutti, anche per i neofiti, anche per coloro che non corrono abitualmente tanti chilometri, perché, è bene sottolineare, è possibile coprire e suddividere la distanza in più allenamenti, sempre tra il 6 e il 31 dicembre: la somma dovrà portare alla distanza prescelta.

OBIETTIVO – E’ così che anche un semplice camminatore potrà facilmente sognare il traguardo e la medaglia della 54km, basteranno ad esempio 10 camminate (sono 24 giorni totali) da 5,4km circa cadauna. Oppure magari un runner per la 27km può scegliere di dividere la distanza in 2 o 3 allenamenti. Tutti possono farcela, e avere un obiettivo nel proprio cuore e nella propria testa è importante. Il Sorrento Positano Digital Running Festival può essere l’obiettivo giusto in questo difficile 2020.

ISCRIZIONE – L’iscrizione avverrà su Realbuzz, piattaforma internazionale leader delle competizioni virtuali nel mondo, si trovano i più grandi eventi del globo e Sorrento Positano è presente. Sarà possibile iscriversi anche a tutti e tre gli eventi (54-27-5km) oppure a due, a seconda del proprio piacere, con una tariffa convenzionata.

MEDAGLIA E PACCO GARA – Iscriversi all’evento dà diritto a ricevere la medaglia ufficiale 2020 che verrà spedite a casa. Vi sarà ovviamente il pettorale di gara, la possibilità di avere il diploma da finisher, programmi di allenamenti, medaglia anche digitale, tour virtuali, consigli di viaggio, culturali ed enogastronomici della Costiera Sorrentina e di Positano, sfondi personalizzati per le proprie videocall e anche un voucher per sconto di 5 euro per la Sorrento Positano 2021. I partecipanti alla Family Run 5km avranno anche la T-shirt ufficiale già compresa nell’iscrizione, mentre per chi si registra alle altre distanze potranno ordinarla a parte, magari insieme ai manicotti copribraccia ‘All runners are beautiful’.

COME FUNZIONA – Si potrà correre dove si vuole, sempre nel rispetto delle normative sanitarie vigenti delle varie regioni o nazioni nel mondo e sarà possibile dare prova della propria corsa o camminata registrando la prestazione su un GPS tracker o con un app come Strava, Runkeeper, Garmin etc, si dovrà poi caricare i risultati sulla piattaforma Realbuzz nella propria area dedicata denominata Festival Zone. E’ consentito correre anche sul Tapis Roulant.

LA FESTIVAL ZONE – E’ un Expo virtuale, è il nostro modo di portare l’esperienza di gara e la Sorrento Positano a casa di ogni runner del mondo. Ci sono consigli di allenamento, video turistici della splendida costiera Sorrentina ed Amalfitana e consigli su come raggiungerle, cosa vedere, cosa mangiare e molto altro ancora.

Tutti i runners che si erano registrati per la Sorrento Positano avranno le opzioni di:

1) Trasferire la loro iscrizione alla Sorrento Positano 2021

2) Richiedere il rimborso totale dell’iscrizione inviando una mail a info@napolirunning.com scrivendo nell’oggetto “rimborso Sorrento Positano”

3) Iscriversi al Sorrento Positano Digital Running festival e chiedere il rimborso della differenza tra il costo dell’iscrizione per la Sorrento Positano, da loro già sostenuto, e l’iscrizione all’evento virtuale. Si prega anche in questo caso di inviare una mail ad info@napolirunning.com scrivendo nell’oggetto “Sorrento Positano Digital Running Festival”

