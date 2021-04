Il gossip, in alcuni salotti romani e milanesi, girava già da qualche tempo, ma oggi è stato Dagospia a mettere nero su bianco l’indiscrezione secondo cui Ryan Friedkin, vice presidente della Roma, avrebbe una storia con Diletta Leotta. La presentatrice di Dazn e Friedkin, praticamente coetanei, sarebbero stati avvistati in un hotel romano, ma non esistono né foto e né video di questi presunti incontri. Di certo, il gossip ha avuto ampio risalto sui social, tanto che nel pomeriggio l’hashtag #Leotta è stato tra le prime tendenze su Twitter.

Addio a Can?

Nei giorni scorsi Diletta Leotta è finita, di nuovo, al centro del gossip perché si sarebbe interrotta la storia con l’attore turco Can Yaman che le aveva, o almeno così sembra, regalato anche un prezioso anello. Adesso una nuova indiscrezione, non confermata né smentita da nessuno dei protagonisti. Ryan Friedkin, 31 anni da poco compiuti, è, come suo padre Dan molto riservato. Di lui si sa pochissimo e sembra difficile, se non impossibile, che si faccia coinvolgere dal gossip. La sua intenzione è quella di continuare a mantenere il massimo riserbo sulla vita privata.