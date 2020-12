BERGAMO – Dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League grazie alla vittoria in trasferta contro l’Ajax, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si rituffa nel campionato e ospita la Fiorentina nell’11ª giornata di Serie A. Nel turno precedente, la Dea non è scesa in campo per il nubifragio abbattutosi su Udine che ha impedito alle squadre di disputare la sfida, mentre la

Fiorentina ha pareggiato all’ultimo secondo contro il Genoa. Gli orobici cercano il successo, che manca da tre giornate. Ma se l’Atalanta non sta vivendo il suo periodo di forma migliore, la Fiorentina è in piena crisi. I viola, nonostante il ritorno in panchina di Prandelli , che ha preso il posto di Beppe Iachini, fin qui hanno racimolato solo nove punti e attualmente occupano il quartultimo posto in classifica