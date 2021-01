BERGAMO – Un passo per volta, predica Gasperini: “Tra Atalanta e Lazio grande gara, sono le protagoniste in questi anni. Lo scudetto? Pensiamo piano, match dopo match, poi capiremo quali saranno gli obiettivi raggiungibili”. Ha presentato così la sfida di Coppa Italia il tecnico nerazzurro. Brucia ancora la finale persa due anni fa all’Olimpico. C’è voglia di rivincita e di fare bene. Inzaghi lo sa e non si fida: “Occhio, sono Advertisements Tra le due formazioni è il primo round della settimana, domenica altra sfida (di Serie A). Dieci i precedenti tra Atalanta e Lazio in Coppa Italia: i biancocelesti conducono per quattro successi a due, completano quattro pareggi.