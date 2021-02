Segui Atalanta-Torino LIVE sul nostro sito

Diretta tv e streaming di Atalanta-Torino

La partita tra Atalanta e Torino è in programma alle ore 15.00 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 252. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo e Now Tv.

Atalanta-Torino, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Ruggeri, De Roon, Freuler, Gosens;

Pessina; Ilicic, Zapata: Gasperini.Sportiello, Rossi, Caldara, Palomino, Ghislandi, Kovalenko, Sutalo, Pasalic, Miranchuk, Malinovskyi, Lammers, Muriel.: Hateboer, Mahele

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkolou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Zaza, Belotti. Allenatore: Nicola.

A disp: Milinkovic-Savic, Ujikani, Vojvoda, Lyanco, Buongiorno, Baselli, Gojak, Linetty, Verdi, Bonazzoli. Indisponibili: Sanabria, Rodriguez

ARBITRO: Fourneau di Roma 1

GUARDALINEE: Passeri e Di Vuolo

QUARTO UOMO: Doveri

VAR: Valeri

AVAR: Bindoni

Fonte tuttosport.com

