BERGAMO – Dalla grande gioia per l’impresa a Liverpool all’attenzione per la sfida al Verona. L’Atalanta di Gasperini si prepara ad affrontare il suo allievo Juric: “ Per noi è stata una serata magica, vincere su quel campo dopo la partita dell’andata e nel modo in cui abbiamo vinto è una grande soddisfazione. Una grande iniezione di energia. Ora però c’è il Verona. Hanno cambiato molto, però hanno mantenuto Advertisements “. Pure il tecnico croato non risparmia parole di stima per l’avversario: “Dopo la sconfitta per 0-5 contro il Liverpool, all’andata di Champions League, ho sentito e letto giudizi ingenerosi. Personanalmente non mi ha sospreso che siano andati ad Anfield e abbiano vinto. A Bergamo Gasperini è stato in grado di creare una squadra mostruosa“.