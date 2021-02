BOLOGNA – Il Bologna ospita il Benevento per la partita che apre il 22° turno del campionato di Serie A. Le due formazioni sono a quota 23 punti in classifica. La squadra guidata da Mihajlovic è tornata a vincere dopo due sconfitte consecutive, vincendo in casa del Parma, e ha ottenuto 4 vittorie in 10 gare casalinghe. La formazione di Pippo Inzaghi, invece, ha rimediato appena due punti nelle

ultime 5 giornate e ha perso le ultime due trasferte, in casa di Inter e Crotone.