Napoli va a segno da 14 partite contro il Bologna; dovesse andare ancora in rete, eguaglierebbe la sua seconda miglior striscia realizzativa contro una singola avversaria in Serie A: 15 gare di fila contro la Lazio, nel gennaio 2019.

BOLOGNA – Quattro vittorie e due sconfitte. È questo fin qui il bottino del Napoli di Gattuso in questo primo scorcio di campionato. Gli azzurri, dopo la sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Juve, hanno subito il primo ko sul campo nello scorso turno al San Paolo contro il Sassuolo. I partenopei, dunque, oggi alle 18 cercano subito il riscatto in casa del Bologna di Sinisa

Bologna-Napoli: dove vederla in tv e in streaming

Bologna-Napoli è in programma alle ore 18 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.

Bologna-Napoli: le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. ALL.: Mihajlovic.

A DISP.: Da Costa, Ravaglia, Paz, Arnofoli, Calabresi, Khailoti, Baldursson, Kingsley, Svanberg, Rabbi, Pagliuca, Vignato.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. ALL.: Gattuso.

A DISP.: Meret, Contini, Politano, Maksimovic, Ghoulam, Rrahmani, Demme, Elmas, Zielinski, Lobotka, Petagna.

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.