BOLOGNA – Chiuso il girone di Europa League con una sconfitta indolore contro il Cska Sofia (la Roma si è qualificata ai sedicesimi di finale da prima del girone), la Roma di Paulo Fonseca torna a pensare al campionato e alle 15 fa visita al Bologna di Sinisa Mihajlovic. I giallorossi, reduci dallo 0-0 interno contro il Sassuolo, che si è portato dietro

tante polemiche per alcuni episodi arbitrali, cercano i tre punti al Dall’Ara. La formazione capitolina, a quota 18 punti in classifica , è stata momentaneamente scavalcata dal Verona, vittorioso per 2-1 in trasferta contro la Lazio. Solo un pareggio negli ultimi otto confronti in Serie A tra Bologna e Roma: ben cinque vittorie capitoline e solo due emiliane nel parziale.