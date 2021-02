BUDAPEST (Ungheria) – Il Borussia Mönchengladbach di Rose (che ha già annunciato di andare al Dortmund a fine stagione) vuole provare l’impresa, quella di fermare la marcia del Manchester City di Guardiola, arrivato a ben 18 vittorie consecutive in tutte le competizioni: “Sono eccitato come la squadra prima di una partita come questa. Spero che tutti ripensino a come ci siamo sentiti a Madrid quando ci siamo qualificati“. Il tecnico

degli inglesi invece sa di non potersi permettere distrazioni: “Dobbiamo concentrarci su quel che dobbiamo fare, perché qui siamo in Champions League, loro hanno una buona fase di costruzione con passaggi corti e giocano molto bene in transizione grazie agli attaccanti veloci: le squadre tedesche sono sempre molto pericolose“.