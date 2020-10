BRUGES – C’è una Lazio in emergenza, ma vogliosa di dare continuità all’ottimo inizio in Champions League. Secondo match del girone, i biancocelesti sono a 3 punti dopo la vittoria sul Borussia Dortmund. Stessa situazione di classifica del Bruges dopo il successo sul campo dello Zenit San Pietroburgo. Sarà la prima sfida ufficiale in assoluto tra i due club. Per i biancocelesti si tratta della quinta partita contro un’avversaria belga. Il bilancio: 2 vittorie e 2 ko. “A Bruges per vincere a prescindere dall’emergenza”, ha tuonato Simone Inzaghi. E il suo collega Clement non si fida: “ Loro Advertisements

