CAGLIARI – Uno in crisi di risultati, l’altro in crisi di uomini. Di Francesco e Pippo Inzaghi devono fare i conti con problemi diversi: il Cagliari non vince dal 25 novembre (2-1 al Verona), l’infinita striscia di pareggi e ko ha trascinato i rossoblù in piena zona retrocessione (14 punti, +3 sulla terzultima) e ora serve una “vittoria scaccia-crisi”, come confessato dallo stesso DiFra in conferenza, che può contare sul ritorno

Advertisements

di; ilinvece è costretto al turnover per i tanti indisponibili (Caldirola, Iago Falque, Viola, Letizia, Moncini), ma non vuole fermare la sua corsa sorprendente.