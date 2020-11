CAGLIARI – Per Eusebio Di Francesco non potrà essere una partita come tutte le altre. Di fronte c’è la sua ex Sampdoria, con alla guida Claudio Ranieri, cioè colui che ne ha preso il posto sia sulla panchina dei blucerchiati, sia precedentemente su quella della Roma. L’allenatore del Cagliari però alla vigilia ha chiarito di non avere rancori: “ Per me nessuna rivincita. Nella Sampdoria non sono entrato in Advertisements “. Ranieri dall’altra parte si affida alla continuità: “In questo momento continuo con chi sta facendo bene, ma il campionato è lungo e avrò bisogno di tutti“.

