Il Portogallo è ormai fuori dai giochi, ma Cristiano Ronaldo è pronto a inseguire nuovi record. Il fuoriclasse si scalda in vista delle dieci partite che lo attendono con la Juve fino a Natale: a Spalato sfida la Croazia di Modric nell’ultima partita di Nations League per ricominciare a segnare con la sua nazionale. Nel Gruppo 3, la Francia è ormai sicura della qualificazione alla prossima Final Advertisements di Nations League. Segui la partita che vedrà CR7 protagonista dalle 20.45 su www.tuttosport.com.

Dove vedere in tv Croazia-Portogallo

La sfida di Nations League tra Croazia e Portogallo non sarà visibile né in diretta tv né in streaming. Tuttosport.com la seguirà con il suo live testuale.

Croazia-Portogallo, le probabili formazioni

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Pongracic, Lovren, Barisic; Modric, Kovacic; Brekalo, Vlasic, Perisic; Budimir. CT. Dalic

PORTOGALLO (4-3-3): Lopes; Semedo, Dias, Duarte, Guerreiro; Pereira, Neves, Fernandes; Trincao, Jota, Cristiano Ronaldo. CT. Santos

ARBITRO: Oliver (Inghilterra)

