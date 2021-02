CROTONE – Il Sassuolo non sta attraversando un ottimo momento di forma complici le tre sconfitte subite e i due soli pareggi negli ultimi cinque impegni di campionato. Per De Zerbi, però, il peggio è passato: “Ci sono i segnali che ci dicono che stiamo venendo fuori“. Per il tecnico dei neroverdi è molto importante ritrovare il miglior Berardi che: “ è un giocatore che sposta tanto. Ora sta Advertisements “. Di fronte il Crotone reduce da tre sconfitte consecutive e attualmente fanalino di coda della classifica di Serie A. L’undici di Stroppa dovrà trovare punti importanti per non perdere ulteriore contatto dalla zona salvezza.